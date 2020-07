Secondo quanto comunicato dal club, la Juve Stabia ha prolungato fino al termine della stagione in corso gli accordi in scadenza oggi con Mariano Izco, Fabrizio Melara, Adriano Mezavilla e l’ex rosa Roberto Vitiello. Non è stato invece prolungato l’accordo in scadenza con Marcel Buchel ed il prestito dell’altro ex Palermo Davide Di Gennaro, arrivato la scorsa estate dalla Lazio.