Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Juve Stabia ha reso noto l’ingaggio di Francesco Orlando dalla Salernitana. Ecco il comunicato:

“La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con la U.S. Salernitana 1919 per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dell’attaccante Francesco Orlando, classe ’96. Il calciatore, nativo di Taranto, è cresciuto calcisticamente nella Virtus Francavilla. Ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Nardò, Chieti, Maceratese, Vicenza, Sambenedettese e Salernitana. Queste le prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato in una pazza così prestigiosa e molto calorosa. Mi auguro di ripagare la fiducia del mister e del direttore dando tutto me stesso per questi colori””.