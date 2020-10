Acquisto della Juve Stabia dalla Juventus U23, si tratta di Erasmo Mulè. Di seguito la nota: “La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con la Juventus Football Club U23 del difensore Erasmo Mulè, classe ’99. Il calciatore, nativo di Alcamo, è cresciuto calcisticamente tra Palermo, Trapani e Parma. Ha vestito anche la maglia della Sampdoria.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato in una piazza importante come quella stabiese. Ho tanta voglia di fare bene e giocare un buon campionato. Non vedo l’ora di iniziare”. Erasmo Mulè ha scelto il 13 come numero di maglia.