Juve Stabia-Sassuolo, Pagliuca: «Felici del punto guadagnato»

Al termine della sfida tra Juve Stabia e Sassuolo, è intervenuto il tecnico delle vespe Pagliuca per commentare la sfida.

«Questo gruppo è devastante, sta proseguendo questo percorso con grande umiltà e applicazione. Quanto visto dopo il triplice fischio arbitrale è l’ennesima testimonianza della nostra compattezza, tutta la squadra, con Buglio in testa che è un ragazzo molto intelligente, ha voluto incoraggiare Thiam. Sappiamo quanto Demba sia importante per noi, se siamo in serie B un grande merito è anche suo. Siamo felici del punto ottenuto sia a Cosenza che contro il Sassuolo, due risultati preziosi. Prima della gara con i neroverdi pensavamo al fatto che buona parte dei nostri avversari giocavano in serie A sino a pochi mesi fa contrariamente ad alcuni di noi che neanche riuscivano a trovare continuità in C. Con questa prestazione abbiamo dato sia a noi che agli altri l’ennesima dimostrazione di esserci, ora dobbiamo continuare a lavorare con umiltà».