Juve Stabia-Sassuolo, Grosso: «Pari risultato positivo»

Al termine della sfida pareggiata ieri dal Sassuolo in casa della Juve Stabia, è intervenuto in sala stampa il tecnico dei neroverdi Grosso:

«È stata una partita intensa come immaginavo. L’abbiamo fatta bene, siamo riusciti ad andare due volte in vantaggio, peccato non aver tenuto e aver subito il pari dopo pochi minuti il primo e dopo pochi secondi il secondo. Avremmo avuto il tempo di consolidare il vantaggio per poi provare ad aumentare il distacco. Nel finale siamo venuti fuori, abbiamo provato a portarla a casa con un paio di potenziali occasioni, non ci siamo riusciti, ma guardiamo avanti con ottimismo come al solito perché usciamo dal campo con un risultato positivo».

«Nel primo tempo abbiamo riconquistato palla alta 3-4 volte, potevamo entrare ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, qualche volta loro sono riusciti a venire fuori ma non ricordo grandissimi pericoli nella prima frazione. Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario che esprime una buona energia e un buon gioco anche su un campo diverso da quello a cui siamo abituati. Purtroppo perdiamo due giocatori per infortunio ma abbiamo tanti ragazzi bravi che entreranno al loro posto e daranno il loro contributo in questo percorso».