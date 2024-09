Juve Stabia-Palermo, atto vandalico al “Menti”: prima del match danneggiata una telecamera del VAR

Un episodio di vandalismo ha turbato l’atmosfera che avrebbe dovuto caratterizzare l’incontro di calcio al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, dove la Juve Stabia ospitava il Palermo. Come scrive “ViviCentro” prima dell’inizio del match, una telecamera del sistema VAR è stata danneggiata gravemente, un atto che ha compromesso il funzionamento dello stesso.

Questo gesto di violenza, che le autorità hanno prontamente condannato, è stato perpetrato da un individuo il quale, secondo molti, non dovrebbe nemmeno essere definito “tifoso” data la gravità delle sue azioni. Il danno alla telecamera del VAR ha creato non poco disagio per gli arbitri, che hanno dovuto adattarsi alla situazione per garantire che la partita potesse procedere con la massima equità possibile.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione e sono attualmente impegnate nelle indagini per identificare e perseguire il responsabile di questo atto incivile. Nel frattempo, sia la lega che i club coinvolti hanno espresso il proprio disappunto e preoccupazione, sottolineando come tali comportamenti siano totalmente incompatibili con i valori dello sport e del rispetto reciproco che dovrebbero prevalere in queste arene.

Il club di casa, la Juve Stabia, ha assicurato che verranno presse misure immediate per rafforzare la sicurezza e prevenire incidenti simili in futuro, ribadendo l’importanza di un ambiente sicuro e accogliente per tifosi, giocatori e tutti i partecipanti agli eventi sportivi.