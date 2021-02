La Juve Stabia fa chiarezza sul caso Mastalli con un comunicato stampa sul sito ufficiale delle Vespe.

Di seguito la nota:





“Ritengo doveroso, tenuto conto del divulgarsi di notizie più o meno corrette, fare chiarezza su quanto accaduto per il tesserato MASTALLI Alessandro. Lunedì 15 u.s., alle ore 19.03, è pervenuta a Questa società una comunicazione a mezzo Pec del sig. Mastalli Alessandro, con annesso preventivo spesa, evidenziante la necessità, per lo stesso, di un intervento chirurgico in artroscopia al menisco, senza peraltro specificare il giorno in cui detto intervento si sarebbe dovuto effettuare, sebbene il nostro staff sanitario avesse già espresso parere diverso, ritenendo sufficiente, nel caso di specie, un approccio conservativo con idoneo trattamento terapeutico e fisioterapico. Mercoledì 17 u.s., abbiamo informalmente appreso che il tesserato si è sottoposto ad intervento chirurgico. Quanto accaduto, ovviamente, ha indotto il sottoscritto e la Società a delle valutazioni, sia sotto un profilo umano che meramente professionale. Mi sia consentito, sempre per una corretta circolazione di notizie che, seppure Questa società abbia precedentemente più volte proposto il rinnovo contrattuale al Mastalli, non ne ha mai ostacolato il trasferimento ad altro Club, anzi, come ben noto all’entourage dello stesso, nella recente sessione di mercato invernale, ha anche cercato di agevolare e incentivare la sua cessione ad altra società, a titolo GRATUITO, al fine di soddisfare le sue aspettative”.

S.S. Juve Stabia Amministratore Unico

Avv. Vincenzo Todaro