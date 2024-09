Juve Stabia, il Ds Lovisa: «Non vediamo l’ora sia sabato, gara complicata col Palermo»

Questa sera al Menti, la Juve Stabia ha festeggiato per il ritorno allo stadio di casa presentando la squadra davanti ai tifosi. Per l’occasione è intervenuto anche il Ds Lovisa che ha parlato anche della prossima sfida contro il Palermo:

«Come l’anno scorso posso garantire attaccamento alla maglia insieme alla società e al mister. Sicuramente questo non mancherà mai. Noi tutti non vediamo l’ora che sia sabato, gara complicata col Palermo ma col dodicesimo uomo in campo sarà tutto meno complesso».