Juve Stabia, il Direttore Operativo La Stella si presenta: «Obiettivo mantenimento della categoria»

Il nuovo Direttore Operativo Oreste La Stella si è presentato quest’oggi davanti agli organi di stampa.

«Sono l’ultimo arrivato ed entro in punta di piedi. Ringrazio il Presidente Langella per la fiducia riposta. Praticamente è una sorta di scommessa personale per il raggiungimento degli obiettivi più importanti. Non voglio essere utopisticamente sognatore ma vorrei lavorare su due obiettivi: le direttive del presidente in collaborazione con l’amministratore per la crescita della squadra ed il mantenimento della categoria.

Bisognerà avere il massimo dell’amalgama. L’altro è poter abbianare la città a quanto di turistico c’è qui per far emergere tutte quelle potenzialità che la stessa città offre. In termini sia di sponsorizzazione ma anche di risultati sperando che la squadra renda al massimo ma anche fare del bene sotto ogni punto di vista».