Juve Stabia, il pres. Langella: «Palermo? Spero che faremo egregia partita. Rosa società importantissima»

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, si è espresso agli organi di stampa per inaugurare il ritorno al Romeo Menti e per ringraziare i protagonisti del grande lavoro svolto. Il numero uno delle vespe si è espresso anche sul prossimo match contro i rosanero:

«Buonasera a tutti e grazie della presenza in questa conferenza stampa e alla presentazione successiva della squadra, dello staff, degli assistenti che ci accompagneranno in questa stagione spettacolare 2024-2025 della Juve Stabia in serie B.Il sindaco Vicinanza, per la prima volta al Menti, proprietario e sindaco di Castellammare , va ringraziato e va detto quanto siamo fortunati di averlo qui in questo momento di gloria del nostro percorso che ci accompagnerà in questa stagione.

E’ iniziato il campionato della serie B, una stagione difficile, fatta di tanti sacrifici perché i ricavi sono molto ridotti rispetto alla stagione precedente.

Dobbiamo essere attenti al budget ma anche a dare una competizione non dico alla pari ma di essere in linea con gli altri club importanti, e società importanti che hanno fondi di investimento ampi.

Noi come piccolo club dobbiamo essere compatti e coesi , con una grande organizzazione che ci deve accompagnare quest’anno.Siamo attenti su ogni ruolo della società e ognuno di noi deve essere responsabile di quel ruolo e proseguire nell’obiettivo.

Ho fatto tante promesse in questo club.Negli anni passati, anni bui, notti insonnI, avevo promesso di portare il club nell’isola felice.

Quest’anno dobbiamo essere ancora più attenti, circa due milioni di euro in meno.Ci troviamo oggi a portare una giornata importante, il ritorno al Menti grazie al sindaco e alla sua amministrazione che ci permetterà di giocare in casa nostra già sabato contro il Palermo.

Questo fortino dovrà essere pieno di tisofi perché la loro pressione aiuterà la squadra, fatta da giovani, che ha bisogno di pressione.

Con l’entusiasmo si possono vincere un bel po di partite.Ringrazio tutti, in particolare il sindaco».

«Il direttore generale? Noi non abbiamo mai avuto questa figura.La scorsa stagione ha previsto la Gabetti come sponsor e a fronte c’era l’ex direttore Elefante , appassionato di calcio, che aveva chiesto di riempire la casella.

Come Juve Stabia abbiamo cercato di accontentare tutti ma sappiamo bene che lo stesso avrebbe dovuto portare sponsor e studio dello stadio.Lo ringraziamo per il lavoro svolto, le divise e il rivestimento del pullman, tra l’altro.

Occorre però una persona ben formata che ancora non riusciamo a trovare.La Juve Stabia ha Filippo Polcino che ha sempre svolto anche questo ruolo, la vera anima, che ringrazio per quanto svolto con la nostra società.

Deve avere un aiuto, per l’immane lavoro, ma è difficile trovare una persona davvero preparata.

Ecco perché abbiamo inserito il direttore operativo che svolgerà ruoli annessi per scrollare al dottor Polcino una parte di lavoro che può appesantirlo.Il campionato di serie B prevede normative molto più complicate della Lega Pro.

Ben vengano nuove figure che ci aiutino a trovare sponsor o a procacciare imprenditori.Mai come quest’anno ci occorre un aiuto.

Ho fatto un ulteriore sacrifico per l’indice di liquidità.Ci saranno ulteriori sforzi in questi mesi anche con lo scatto di gennaio.

La gestione del Menti porterebbe ancora di più complicanze, c’è bisogno di sapere cosa comporta.

Fare calcio e fare azienda e società a Castellammare in questo momento non si potrebbe fare.Mi sembra un campionato falsato se guardiamo gli aspetti di costi e ricavi.

Se l’amministrazione porta il Menti alla media di uno stadio nazionale siamo disposti anche a parlare di gestione.

Per Le problematiche in Lega B?Sono ultimo arrivato ma in questo mese e mezzo che l’ho vissuta ho cercato di conoscere bene .

C’è un grande ammanco che è cascato sulle squadre. Il problema c’è , voglio collaborare e dare continuità. Non ho la sfera di cristallo per sabato.

Abbiamo grande entusiasmo avendo 8 punti in quattro partite. Ero impaurito per i calciatori nell’affrontare club importanti, ma l’entusiasmo dei nostri ragazzi è forte. Spero che faremo una egregia partita anche sabato al Menti contro il Palermo che ha valori e società importantissime.

Siamo al di sopra di qualche squadra come budget superando quello stabilito. Speriamo di metterci in gioco. Il budget serve a dare valore ma crediamo nei valori come capitato lo scorso anno».