Il Palermo vuole dare continuità al successo contro il Catania, i rosa se la dovranno vedere contro la Juve Stabia in uno scontro diretto per la qualificazione ai playoff di Serie C.

Secondo quanto riporta “Vivicentro.it”, contro i rosanero la Juve Stabia perderà 2 giocatori importanti per squalifica, si tratta di Troest e Vallocchia, entrambi ammoniti contro il Bari mentre erano già in diffida. Quindi i due non ci saranno nel match del Renzo Barbera.