Juve, acquisto spaziale per la mediana | lo vogliono tutti ma Giuntoli lo ha già in pugno: si chiude a giugno

Accordo a un passo. La Juventus punta tutto sul giovane talento: tutti lo vogliono ma i bianconeri sono in pole.

La Juventus è pronta a investire nel suo futuro. Lo ha dichiarato diverse volte negli ultimi mesi, mirando alla riduzione di alcuni stipendi troppo alti e puntando sui giovani di talento. Una rivoluzione che inizierà a pieno la prossima estate. Ecco perché, le voci di un approdo in bianconero di un giovane talento nel reparto di centrocampo sembrano coerenti con la linea della dirigenza.

Dal punto di vista tecnico inoltre, sulla mediana è tempo di investimenti, per colmare le molte assenze e della necessità di rinnovare la squadra. Il candidato perfetto sembra essere già stato individuato per questa transizione. Si tratta di un centrocampista di appena 20 anni che ha fatto innamorare mezza Europa, già consolidato nel club in cui milita attualmente.

Nonostante la giovane età, il giocatore ha dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per far parte di una squadra di vertice come la Juventus. Questo possibile acquisto si inserisce nella strategia del club di puntare su un calciomercato sostenibile, investendo in giovani talenti che possano garantire una prospettiva a lungo termine.

Juve, spazio ai giovani: arriva il talento del Salisburgo

La Juventus è determinata a costruire una squadra competitiva anche per il futuro, e l’arrivo di questo giovane centrocampista potrebbe essere un passo importante in questa direzione. Secondo quanto riportato in queste ore da diverse testate, tra cui anche Calciomercato, il giovane Kjaergaard sarebbe sul taccuino di Giuntoli per la prossima estate. Un giovane, come riferisce Fichajes in queste ore, che sta cercando una nuova destinazione.

In forza al Salisburgo, autentica fabbrica di giovani talenti, il danese classe 2003 ha collezionato in questa stagione 11 presenze e 1 gol, ma da mesi ormai ha attirato le luci dei riflettori su di sé, nonostante la giovane età. Tante le big pronte a fargli la corte, ma la Juventus potrebbe convincerlo definitivamente garantendogli la vetrina della Champions League il prossimo anno. Un obiettivo assolutamente alla portata, vista la posizione in classifica attuale della Vecchia Signora.

Le mosse di Giuntoli per l’assalto a Kjaergaard

Buona struttura fisica, qualità e quantità in mezzo al campo, oltre a un ottimo mancino. Kjaergaard sembra essere il profilo perfetto per rinforzare la mediana della Juventus, e Giuntoli vuole consegnare ad Allegri un nuovo innesto a inizio mercato estivo. Il danese, che fa gola a tanti club europei, ha una valutazione al momento che si aggira sui 15 milioni di euro, ma il Salisburgo non vorrebbe privarsene per meno di 20.

Il contratto, in scadenza nel 2026, non dovrebbe essere rinnovato e il club sa di non potere tirare troppo la corda in una eventuale trattativa. Ne è al corrente Giuntoli, che farà di tutto per portarlo in bianconero nella prossima finestra di mercato.