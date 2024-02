“Ha fatto troppi errori”: Milan, già pronto il sostituto | Bocciatura e rinnovo lontanissimo

Rinnovo lontano dopo le ultime prestazioni. Il Milan si guarda intorno e ha già scelto il suo erede: “Troppi errori”.

Le prestazioni altalenanti di uno dei giocatori chiave del Milan hanno scatenato voci di una possibile partenza dal club. Uno dei leader dello spogliatoi, che con le sue gesta ha fatto le fortune dei rossoneri, negli ultimi tempi potrebbe pagare a causa delle sue prestazioni deludenti.

Con la squadra che cerca di mantenere la sua competitività sia a livello nazionale che europeo, l’idea di sostituire il giocatore in questione è diventata sempre più concreta secondo diversi commentatori – i più drastici. Secondo alcune indiscrezioni inoltre, il Milan avrebbe già individuato un sostituto adeguato per il ruolo.

L’ipotesi di una partenza del giocatore non è sorprendente, considerando l’attenzione ai costi del Milan e l’ingaggio molto alto del calciatore. Tuttavia, la notizia ha scatenato reazioni contrastanti tra tifosi e ambiente; alcuni esprimono preoccupazione per la possibile perdita di un elemento chiave, mentre altri accolgono positivamente l’idea di un rinnovamento nell’organico.

Il futuro del calciatore e del Milan rimane incerto, mentre in queste ore un grande ex calciatore è venuto in suo soccorso, pur ammettendo delle responsabilità.

Milan, quanti gol subiti: piovono le critiche

Il Milan, in un grande periodo di forma in campionato, ha lasciato la porta inviolata solo nella sfida contro il Napoli (vinta 1-0). Per il resto tante, troppe, le reti subite. All’occhio è saltato soprattutto il calo del suo estremo difensore, Mike Maignan, finito nel tritacarne della critica per alcuni errori. Dal gol sotto le gambe contro l’Udinese, alla svista di Salerno, all’errore contro il Dortmund e il più recente di Frosinone.

Ma in sua difesa è intervenuto in questi giorni un grande ex del ruolo, Sebastian Frey. L’ex Fiorentina ha parlato del francese, dicendo sì che gli errori commessi ci sono, ma che ha tutto per diventare il numero 1 al mondo. “Ha tutto per diventare un numero uno al mondo: leggo però che il Milan potrebbe non rinnovargli il contratto perché ha commesso troppi errori. Il portiere è il ruolo più bello e difficile del mondo”. Intanto non si placano le voci su un possibile sostituto di Maignan in casa Milan.

Di Gregorio per il dopo Maignan: l’idea del Milan

In questo momento di difficoltà, le voci su un possibile rimpiazzo di Maignan si sono fatte sempre più insistenti. Nelle scorse ore Tuttosport ha riportato una indiscrezione su Di Gregorio. Il portiere del Monza, che piace a tanti club della Serie A, potrebbe essere l’erede del francese.

Il contratto di Maignan è in scadenza nel 2026, e il Milan deve decidere se effettuare uno sforzo economico per tenere uno dei suoi leader oppure optare per l’ingaggio dell’ottimo portiere adesso al Monza.