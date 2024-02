Johnsen: «Io alla Cremonese? Il Venezia non ha ambizioni da serie A»

Il calciatore della Cremonese Dennis Johnsen ha parlato ai microfoni di “Tuttoveneziasport.it” rilasciando le seguenti parole:

«La società veneziana ha cercato di piazzarmi alla Cremonese, senza che io ne sapessi nulla. Io non avevo nessuna intenzione di andarmene fino a quando non sono venuto a sapere che mi stavano offrendo a chiunque, come fosse niente. Credo che se una squadra offre uno dei suoi migliori giocatori ad una concorrente dimostra di non avere la mia stessa ambizione, ovvero la serie A. L’eventuale rinnovo con il Venezia? Mi hanno contattato solamente a giochi fatti, quando ormai avevo accettato Cremona. Credo che si siano pentiti».