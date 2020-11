Il centrocampista del Catania Mariano Izco, torna a parlare via social in vista del tanto atteso derby col Palermo di domani sera al ‘Renzo Barbera’.

Ecco il suo post via Instagram: “È bello tornare a giocare il derby: per la Sicilia, per il calcio, ma soprattutto per la gente, per i nostri tifosi.

Mai come stavolta mi dispiacerà vedere lo stadio vuoto e sentire l’assenza di voi tifosi, sappiamo tutti benissimo quanto siete importanti per noi.

Giocheremo e lotteremo per voi, potete starne certi.





Un augurio voglio farlo però ad entrambe le tifoserie: spero che torneremo ad affrontarci al più presto in altre categorie, con lo stadio in festa e pieno di tifosi, lasciandoci alle spalle le vicende extra campo che hanno condannato due grandi squadre alla Serie C.

Speriamo di vederci presto in A, e di farvi due gol come nella partita della foto”