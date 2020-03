Dopo il brutto infortunio rimediato nel corso della gara con la Juventus, il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo sta continuando il suo processo verso il rientro nei campi da gioco. In vista dell’Europeo però, il ragazzo, in accordo con la Roma, ha deciso di non partecipare alla competizione per rientrare al meglio in occasione del ritiro estivo dei giallorossi.