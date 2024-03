Italia Under 21: oggi sfida alla Lettonia, Desplanches torna in campo dopo l’infortunio. Le probabili formazioni

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’Italia U21 e su Desplanches che torna in campo dopo l’infortunio.

Non si nasconde Carmine Nunziata. E non nasconde i suoi ragazzi. Questo doppio impegno dell’Italia Under 21 in Emilia Romagna, tra oggi e martedì prossimo, contro Lettonia e Turchia, rappresenta davvero la doppia chance per indirizzare la classifica del Gruppo A di qualificazione all’Europeo di categoria che nel 2025 si giocherà in Slovacchia.

Primo impegno questo pomeriggio alle18.15, in diretta su Rai2, contro i lettoni: al timone di quella nazionale maggiore è arrivato da poco Paolo Nicolato, ex ct della Under 21 azzurra e ieri all’esordio con un pareggio per 1-1 a Cipro. L’ultima partita che abbiamo giocato risale a novembre, il pareggio per 2-2 a casa degli irlandesi: l’unica frenata oltre quella che aprì la qualificazione, a settembre 2023, proprio in casa dei lettoni, che ci costrinsero allo 0-0. Si sa che quello post estivo è un tempo delicato, di ripartenza per il calcio italiano: ancor più quando il biennio della Under 21 “scarica” e riparte da forze nuove.

Italia U21, Nunziata: «Desplanches? Pur non giocando col Palermo si è sempre presentato bene in Nazionale»

CHE GRUPPO. Si comincia dalle defezioni: Bove ha dovuto lasciare il ritiro praticamente subito (per una fastidiosa fascite plantare), ieri si è aggiunto Baldanzi, che ha accusato un problema all’adduttore della coscia sinistra. «E Volpato è rimasto in camera con febbre e placche, poverino» ha raccontato lo stesso ct. Per lui le possibilità di un recupero in vista della Turchia, martedì prossimo, ci sono tutte. «Siamo un grande gruppo – le parole di Nunziata – i risultati dipendono solamente da noi. C’è da dire anche che le nostre avversarie dirette giocheranno una partita e non due come noi, per questo dobbiamo cercare di offrire due grandi prestazioni, vincere e in questo modo indirizzare la classifica».

L’Italia è prima a 11 punti e alle spalle ha la Repubblica d’Irlanda che oggi stesso sarà impegnata in casa del San Marino, finora sempre battuto: una vittoria sarà necessaria per gli azzurrini che così potranno tenere i rivali dietro ad un punto provando poi ad allungare ancora nella match contro i turchi. I lettoni fuori casa non hanno fatto punti (come i turchi). L’Italia Under 21 deve fare i conti, oltre che con le assenze, con gli scarsi minutaggi che per motivi diversi hanno avuto per esempio Oristanio e il capitano Pirola.

CLUB ITALIA. Due passaggi, guardando alle recenti parole del ct della Nazionale Luciano Spalletti, vale la pena riproporre e commentare con Nunziata. Il codice comportamentale e le parole su Calafiori da estendere a tutti: se non giochi nell’Italia ma sei nella 21, nella 20, nella 19, il ct comunque ti guarda. E va bene così. Un modo “nuovo” di comunicare e vivere il gruppo. «Il discorso di Spalletti sul tempo libero non fa una piega: va bene utilizzare alcuni spazi con certi svaghi, non tutti gli spazi. C’è un tempo per il recupero e deve essere sano se vuoi giocare a certi livelli. Vale per tutti. Le parole su Calafiori, è vero, indicano un modo nuovo, di intendere il lavoro: e fa solo piacere. Prima era diverso, sì. Il concetto, secondo le parole di Spalletti, è che tutti sanno di essere importanti e seguiti e non dipende da dove sono. Anche noi avremmo potuto chiamare Pafundi, ma la Under 19 aveva un passaggio importante ed è rimasto lì».