Italia, nuova linfa per l’attacco | Spalletti fa una chiamata sorprendente

Il commissario tecnico pare aver trovato un nuovo bomber a sorpresa. Pronta per lui la convocazione clamorosa nella prossima sosta.

La scorsa pausa nazionali ha riportato l’entusiasmo in casa azzurra dopo il disastroso Europeo vissuto in Germania. La nostra selezione infatti si è resa protagonista di due vittorie in altrettante gare di Nations League giocate. La prima è di sicuro quella più prestigiosa, visto che sono stati sconfitti i cugini della Francia con un netto 3-1. Ottima anche la prova con cui si è battuto Israele.

Nel corso di queste due sfide il ct Luciano Spalletti ha avuto modo di sperimentare ancora la formazione, e in particolare ha potuto testare il ritorno in maglia azzurra di Moise Kean. Reduce da un ottimo inizio di stagione con la Fiorentina, l’ex attaccante della Juve ha segnato proprio contro gli israeliani. Un gol che da speranza, ma che comunque non risolve i problemi offensivi dell’Italia.

Con il grave infortunio di Gianluca Scamacca, che ne avrà ancora per molto, l’allenatore toscano ha deciso proprio di dare fiducia al classe 2000 cresciuto nella primavera bianconera, oltre che a Mateo Retegui, il quale però non riesce a replicare gli ottimi numeri che sta ottenendo con la maglia della Dea. Di conseguenza il commissario tecnico sta cominciando a pensare ad una chiamata sorprendente in vista dei prossimi impegni.

Un nome a sorpresa per l’attacco italiano

In queste prime battute della nuova stagione, uno degli attaccanti italiani che è sembrato in maggior condizione è senza ombra di dubbio Patrick Cutrone. Autore già di alcune reti con la maglia del Como, l’ex Milan sta benissimo e lo sta dimostrando.

Per questa ragione ad oggi, vista la complicata situazione vissuta dall’attacco azzurro che abbiamo spiegato in precedenza, non è da escludere che Spalletti possa dargli davvero una grande occasione, chiamandolo ad ottobre prossimo.

La rinascita di Cutrone

Dopo la grande esplosione con la maglia del Milan, il classe 1998 ha subito un lento declino nella sua carriera, tanto da essersi appunto trasferito nel club lariano in Serie B due anni fa.

Adesso però Cutrone pare essere tornato quello di un tempo, e il suo ritorno in Serie A, condito dalle ottime performance offerte al servizio della squadra, sembra che lo abbiano rilanciato del tutto. Chissà se arriverà per lui anche la chiamata della nazionale azzurra.