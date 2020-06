Esordirà oggi pomeriggio sugli smartphone di milioni di italiani la famosa “App Immuni” che offre la possibilità di tracciare i contatti dei contagiati dal Covid. Anche se alcuni esponenti di Forza Italia sostengono di essere già sotto “osservazione” della App, scaricata autonomamente dal loro sistema Android, il via libera ufficiale ci sarà solo dopo pranzo nelle quattro regioni che si prestano a sperimentarla nella fase iniziale: Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia. A spiegare la ratio è il governatore Michele Emiliano dichiarando che “adesso dobbiamo capire come mettere immediatamente in quarantena eventuali contagiati e i loro contatti stretti. L’app Immuni serve a questo fine. Se qualcuno arriva in Puglia potremmo chiedergli la cortesia, non l’obbligo, di segnalare la propria presenza e di tenere memoria dei contatti”.