Italia, il ct Spalletti: «Dovremo essere all’altezza della missione che ci è stata consegnata»

Il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, torna a parlare degli Azzurri. Intervistato ai microfoni di Rai Sport, il tecnico si è espresso in particolar modo verso il Mondiale del 2026:

«Dovremo essere all’altezza della missione che ci è stata consegnata. Portiamo il tricolore sulle spalle, siamo uomini di sport, non abbiamo alternative. Germania? È una cosa normale e logica che dovremo vincere contro la Germania, è lo sport che lo vuole. Anche perché, se vinciamo, saremo sicuramente una squadra più forte, se dovessimo perdere saremmo una squadra più debole. Fa parte di un processo di crescita. Slovacchia e ct Calzona? Lo conosco bene, e anche Maurizio Sarri lo conosce molto bene. È un allenatore moderno, sa come costruire una squadra, così come conosco Lobotka, un calciatore fantastico, sa far girare una squadra intera».