Italia, Beltran può giocare per gli Azzurri: Spalletti pensa all’attaccante

Come riporta Fanpage.it, la Nazionale continua a guardarsi in torno alla ricerca di calciatori, per lo più offensivi, da poter inserire nell’organico degli Azzurri. Dopo l’idea Rayan Cherki, adesso spunta l’ipotesi Beltran. L’attaccante della Fiorentina non ha mai giocato una partita con l’Argentina e avendo passaporto italiano, grazie ai bisnonni, potrebbe essere convocato da Spalletti.

Il ct sta dunque valutando questa possibilità. Spalletti lo tiene in considerazione, se non per l’assoluto immediato, cioè le gare di marzo, ma per il futuro prossimo sì.