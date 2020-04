Secondo l’ultimo rapporto tecnico dell’Istituto superiore di sanità, come riporta “Tpi.it”, a temperatura ambiente il Coronavirus può essere rilevato “fino a sette giorni a 22 gradi, o fino a un giorno a 37°C”. Secondo lo studio, i dati disponibili mostrano che “il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superficie. In uno studio in condizioni controllate di laboratorio, il virus infettante era rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche”.