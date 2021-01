L’edizione online de “Il Giornale di Sicilia” ricorda che per poter percepire i bonus dell’Inps a febbraio occorrerà non solo avere l’Isee 2021 basso, ma anche rinnovarlo in fretta per poter fare la nuova domanda con i documenti in regola.

Un obbligo per chi vuole accedere a una serie di prestazioni. Anche l’Inps a inizio mese ha ricordato che “il rinnovo dell’Isee è fondamentale per continuare a percepire anche tutte le numerose prestazioni assistenziali e bonus previsti dalla normativa vigente”.