“I ritardi sui vaccini covid in Italia possono essere recuperati, a dispensare ottimismo in una situazione in cui la tensione è altissima dopo le mancate consegne di Pfizer è il professor Giuseppe Ippolito dello Spallanzani di Roma, componente del Comitato tecnico scientifico. “Sono difficoltà che andavano messe in conto. Ci troviamo in uno scenario di emergenza. I vaccini di Moderna e Pfizer, gli unici due approvati in Europa, utilizzano tecnologie innovative. I ritardi erano preventivabili” ha spiegato Ippolito al Corriere dellaSera, spiegando: “Non disperiamo. Abbiamo il tempo per riprenderlo”.