Come riportato da “La Sicilia” il sindaco di Messina Cateno De Luca oggi ha lanciato l’hashtag in dialetto siciliano “Io rusto a casa” chiedendo ai messinesi per il prossimo lunedì di Pasqua di «arrostire» la carne sui barbecue non in campagna ma magari in terrazza, balcone o nel giardino della propria abitazione. Il sindaco, vedendo che molti messinesi hanno comparato carbonella nei supermercati, ha annunciato che con la polizia municipale e i suoi droni sarà in giro a sanzionare chi non resterà a casa e ha lanciato l’ironico hashtag, già diventato un tormentone sui social in questo periodo pasquale caratterizzato dalla pandemia.