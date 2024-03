Iori: «Palermo e Catanzaro possibili sorprese ai playoff»

Intervistato da “Golditacco.it” Alessandro Iori, telecronista per DAZN, ha toccato vari temi. Tra questo la Serie B.

Ecco qualche estratto:

«Parma? Grandi meriti secondo me vanno all’allenatore e alla società. Dopo la sconfitta nei playoff l’anno scorso, non era facile per Pecchia ricompattare la squadra e ritrovare gli stimoli, dopo una delusione così importante. È stata brava, però, anche la società a dare fiducia al tecnico, fiducia ampiamente ripagata. Per il secondo posto vedo bene il Venezia che ha il miglior gioco e Pohjanpalo, il capocannoniere del campionato. Attenzione però alla Cremonese che ha la rosa più forte e al Como, ricca di talenti e possibile sorpresa in eventuali playoff. Così come Palermo e Catanzaro, anche se i siciliani pagano problemi in difesa, mentre i calabresi la scarsa maturità in situazioni in cui potevano fare il salto di qualità. Non dimentichiamoci, però della Sampdoria: se ingrana le ultime partite, potrebbe ancora dire la sua per eventuali playoff».