Repubblica: “A Pisa con Lucioni, i rosanero ritrovano l’uomo guida della difesa”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo che si prepara ad affrontare il Pisa ritrovando Lucioni in difesa.

Il Palermo che andrà a Pisa avrà finalmente tutta la difesa a disposizione. Ma soprattutto disporrà dell’uomo preso per costruire una diga, senza il quale la squadra di Corini è diventata un colabrodo da 23 gol subiti in 13 partite, cioè Fabio Lucioni. Corini avrà l’imbarazzo della scelta nel pacchetto arretrato e potrà sperimentare la difesa a tre. Con Lucioni la difesa del Palermo andava nettamente meglio: 18 gol in 17 partite e addirittura 4 nelle prime, prima che il Palermo cominciasse a entrare nella prima grande di crisi di novembre.

Con lui in campo Ceccaroni ha sempre dato la sensazione di potersi lasciare guidare da un compagno esperto e non è stato coinvolto in particolari sbavature e tutto il reparto si è sempre messo meglio. Le opzioni adesso sono tantissime. Se il Palermo dovesse restare a quattro, Corini potrà proporre quella che resta la formazione tipo: Lund terzino sinistro, la ritrovata coppia Lucioni-Ceccaroni al centro e Diakité sulla destra.

Se invece il tecnico rosanero dovesse schierare la difesa a tre potrebbe optare per un terzetto con Lucioni perno centrale, Ceccaroni braccetto di sinistra e uno tra Graves e Nedelcearu braccetto di destra. Lund e Diakité restano le opzioni più valide sulle fasce, ma il senegalese potrebbe andare a destra. E in quel caso come esterno destro di centrocampo giocherebbe Di Mariano.