Io lo vorrei subito a Milanello: Conceiçao ottiene il primo colpo da Ibrahimovic | Volo privato dall’Arabia Saudita

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao lo vuole subito a Milanello: il primo rinforzo arriva dall’Arabia Saudita

Il 2024 del Milan si è concluso che ha il sapore di sconfitta. Soprattutto per Paulo Fonseca che, al termine della gara contro la Roma, ha ricevuto la tanto ed attesa notizia che si stava vociferando già durante il match: esonero inevitabile.

Il portoghese verrà sostituito, con ogni probabilità, da un suo connazionale. Si tratta di Sergio Conceicao che dovrebbe firmare un contratto di sei mesi per un milione di euro. Ovviamente l’accordo potrebbe prolungarsi se dovesse raggiungere determinati obiettivi.

All’ex manager del Porto, e vecchia conoscenza del calcio italiano, un difficile compito: quello di risollevare un ambiente con il morale decisamente a terra, soprattutto dopo gli ultimi risultati che hanno deluso la dirigenza e gli stessi tifosi.

In vista del nuovo anno le concentrazioni saranno rivolte al calciomercato di gennaio. Solamente poche settimane a disposizione per cercare di rimediare agli errori fatti in estate. Conceicao potrebbe chiedere un suo pupillo in arrivo dall’Arabia Saudita.

Calciomercato Milan, Conceicao pronto a chiedere un suo pupillo dall’Arabia

Nell’estate del 2023 anche Otavio Monteiro ha accettato il trasferimento in Arabia Saudita, convinto dal progetto (tecnico ed economico) dell’Al-Nassr che per rinforzare il reparto offensivo ha voluto puntare sul classe ’95. Poco prima di questa nuova avventura era considerato il simbolo del Porto per ben sette stagioni. Squadra che, in passato, ha allenato proprio Conceicao che lo conosce alla perfezione. Si intensificano, sempre di più, le voci di un suo possibile approdo in Serie A per questo inverno.

Il nazionale portoghese potrebbe fare proprio al caso del reparto attaccanti del Milan in questa sessione di gennaio. La società vuole chiudere, quanto prima, il suo arrivo per regalare al tecnico il primo rinforzo. Ibrahimovic potrebbe seriamente accontentarlo, tanto da prendere il primo volo per l’Arabia Saudita e parlare con la società estera. Altro che ipotesi, Otavio potrebbe seriamente approdare in Italia dopo che in passato c’era stato molto vicino, anche se una vera e propria trattativa non è mai decollata del tutto.

Calciomercato Milan, Conceicao fa la ‘lista della spesa’: primo acquisto dall’estero

Il botto di Capodanno più importante, in ottica calcistica, potrebbe seriamente arrivare dal Milan che è pronto ad annunciare come nuovo allenatore Sergio Conceicao.

Una esperienza, quella in Arabia, dove ha messo a segno 11 reti ed altrettanti assist in 67 partite. La voglia di ritornare a giocare in Europa potrebbe risultare decisiva per il calciatore che, molto presto, potrebbe ricevere la chiamata dal suo allenatore pronto a condizionarlo.