Inzaghi presenta Catanzaro-Pisa: «Ci aspetta un’altra gara complicatissima»

A pochi giorni dalla sfida contro il Catanzaro, il tecnico del Pisa, Filippo Inzaghi, si è presentato in conferenza stampa per discutere le aspettative e la preparazione della sua squadra. Con un occhio ai risultati storici e l’altro alla recente forma della squadra, Inzaghi ha delineato un quadro chiaro della situazione.

«Ci aspetta un’altra gara complicatissima, così come tutte quelle di questo campionato; nelle ultime quindici partite il Catanzaro ha perso solo una volta e il Pisa non vince su quel campo dal 1983, per cui ci sono anche tanti tabù da infrangere. I giallorossi sono una squadra molto organizzata, guidata da un allenatore che stimo molto e con ottime individualità a cominciare da Iemmello; però noi non cambieremo atteggiamento e andremo là per fare la nostra partita e fare risultato anche se sappiamo bene che avremo bisogno di ripetere le ultime prestazioni di altissimo livello fatte contro Sampdoria, Sassuolo e Carrarese. Al momento abbiamo soltanto Vignato indisponibile mentre per quanto riguarda le scelte valuterò anche sulla base dell’ultimo allenamento in programma domani (sabato, ndr). Quella di Caserta è una squadra consolidata e il Pisa non vince a Catanzaro dal 1982. Di tabù ne abbiamo infranti parecchi e vogliamo fare ancora bene. Veniamo da una grande gara con la Carrarese con grande fiducia in un campo difficile. Hanno giocatori importanti e dobbiamo fare grande attenzione. Hanno un bravo allenatore come Caserta e un attaccante pericoloso come Iemmello. Molto dipenderà da noi e siamo pronti».