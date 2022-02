Come si legge su “PalermoToday” la notte del 21 giugno del 2020, mentre percorreva viale Regione Siciliana con la sua Dacia rossa, all’altezza di via Perpignano aveva investito ed ucciso un pedone, Agostino Cardovino, di appena 17 anni.

Adesso il gup Fabio Pilato ha accolto la richiesta di patteggiamento della giovane automobilista, F. C. (difesa dagli avvocati Marco Passalacqua e Francesca Modica), che è stata quindi condannata per omicidio stradale a un anno e 4 mesi, pena sospesa, così come concordato con la Procura. Nel processo si sono costituiti parte civile i parenti della vittima, che sono assistiti dall’avvocato Toni Palazzotto, ma il giudice non ha liquidato in loro favore neppure le spese.