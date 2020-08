Radja Nainggolan sembra essere destinato a restare all’Inter, visto che a Conte piace molto come centrocampista e allo stesso belga non dispiace l’idea di rimanere nei nerazzurri. Secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, il centrocampista domani effettuerà il tampone, al momento non ci sono spazi d’inserimento per il Cagliari che vorrebbe far ritornare il giocatore. L’operazione appare troppo costosa per le casse dei sardi.