Il mercato di gennaio è entrato nel clou e c’è tanta attesa per le sorti del Papu Gomez, il trequartista argentino in rotta con l’Atalanta che ancora non ha trovato squadra.

Secondo quanto riporta “TMW” un’idea last minute potrebbe essere quella di uno scambio tra Atalanta e Inter, con il Papu che potrebbe arrivare a Milano, mentre percorso inverso potrebbe fare Christian Eriksen, centrocampista danese che ha trovato pochissimo spazio con l’Inter. L’idea è quello di uno scambio di prestiti per poi rinegoziare tutto in estate, l’Atalanta ci potrebbe pensare.