L’Inter non ha per niente gradito le parole dell’attaccante, Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha dichiarato alla moglie di Dries Mertens, che a gennaio c’erano 23 giocatori su 25 che erano influenzati, non sapendo se si trattasse di Coronavirus. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, il club di Zhang ha voluto precisare che gli inflenzati erano 4 e non 23 su 25, inoltre ha voluto smentire categoricamente l’ipotesi Covid-19.