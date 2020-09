«E’ chiaro che senza tifosi non è calcio, ma c’è la salute al primo posto. Dobbiamo capire cosa succederà in questo periodo dove si riprenderà a vivere a contatto con la gente. E’ chiaro che deve essere il nostro obiettivo riportare i tifosi allo stadio, ma senza fissare termini e mettere pressioni. Lavoriamo con serietà al ritorno alla normalità». Queste le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito alla riapertura degli stadi.