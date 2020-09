Il Campobasso ha ufficializzato l’acquisto di Fernando Sforzini, attaccante ex Palermo. Di seguito la nota della società rossoblu:

“L’esperto attaccante sarà a disposizione dello staff tecnico a partire da oggi.

La forte punta centrale, con esperienze in Serie A, Serie B e Lega Pro, Ferdinando Sforzini è pronto a vestire la casacca del Campobasso. Avellino e Palermo le ultime due squadre con le quali ha militato nel campionato di Serie D, contribuendo alla pronta risalita tra i professionisti. In Serie B in forza al Grosseto ha siglato 38 reti in 78 presenze. Per Sforzini anche Serie A e Liga I con Bari, Pescara e Cluju (Romania). Nel suo trascorso troviamo anche Sassuolo, Hellas Verona, Vicenza, Modena, Virtus Entella e Latina. “La volontà – le sue parole – è di riportare questa società e questa piazza dove meritano. Gli obiettivi personali andranno di pari passo con quelli della squadra”.