Il Mondiale per Club manterrà lo stesso format per almeno un altro anno. A renderlo noto è stato Gianni Infantino, presidente della FIFA, che in conferenza stampa ha però annunciato anche che la suddetta competizione si allargherà quanto prima a 24 squadre. Ecco le sue parole:

«Si disputerà in Cina. Non abbiamo ancora stabilito le date, ma si tratterà della più bella competizione per club del mondo».





Il Mondiale per Club 2020, posticipato a causa della pandemia, si svolgerà a febbraio 2021 in Qatar, mentre quello del 2021 si terrà nel dicembre del medesimo anno in Giappone: entrambi manterranno il numero di 6 o 7 squadre partecipanti.