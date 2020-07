Un cittadino albanese di 34 anni, con tosse e febbre, è risultato positivo al coronavirus subito dopo l’atterraggio di rientro dal suo paese. L’uomo viaggiava con la moglie e il figlio per tornare a Prato, dove risiede. La scoperta è avvenuta al suo arrivo in Toscana, dopo il volo dall’Albania: il test per il covid è risultato positivo. L’uomo presentava i classici sintomi dell’infezione: tosse, mal di gola e qualche linea di febbre (tale da poter superare i controlli al termoscanner). Le autorità, come riporta “Teleclubitalia.it”, hanno deciso di avvertire subito l’Asl di Prato. Il paziente è stato messo immediatamente in quarantena, ovviamente insieme alla famiglia. Parallelamente sono state effettuate tutte le verifiche necessarie per identificare i suoi contatti e spostamenti e per rintracciare tutti coloro che hanno viaggiato con lui sullo stesso aereo. Purtroppo le sue condizioni di salute si sono aggravate e l’uomo è stato ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato.