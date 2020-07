E’ stato lo stesso tecnico, 68 anni, ex ct del Brasile, attuale allenatore del Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, ad annunciare sui social di essere contagiato, ma asintomatico. “Ai test che il Palmeiras fa regolarmente a tutti i suoi giocatori e allo staff sono risultato positivo al Covid-19. Sono già stato messo in quarantena in casa, ma dato che sono asintomatico, sto bene, Sono tranquillo, non ho dolori e sono seguito dai medici del club” ha spiegato il tecnico brasiliano, che aveva preso la guida della nazionale verdoro dopo i mondiali del 1998 e l’ha allenata fino alle Olimpiadi di Sydney 2000. L’ex calciatore brasiliano è alla sua quinta esperienza sulla panchina di Palmeiras, il club con cui ha vinto il campionato brasiliano nel 1993 e 1994. Luxemburgo ha anche allenato il Real Madrid e le big brasiliane Corinthians, Santos, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama, Gremio e Atletico Mineiro. Oltre a Luxemburgo, come riporta una nota dell’agenzia di stampa “Ansa.it”, cinque giocatori del Palmeiras e tre membri dello staff sono risultati positivi.