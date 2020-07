Scoperto un nuovo focolaio di Coronavirus a Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza. Nell’azienda Larsejet, 4 persone sono risultate positive al Covid-19, altre 30 sono state poste in quarantena. Secondo quanto riportato dal “Corriere del Veneto” un amministratore si ritrova ricoverato al San Bortolo di Vicenza per problemi respiratori.