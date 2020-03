L’emergenza Coronavirus continua a seminare morte. Nel Lazio è arrivato il primo deceduto con meno di 40 anni. Emanuele Renzi non aveva patologie pregresse, era sano, praticava sport regolarmente e non fumava, come dichiarato dal padre. Il 35enne è deceduto nella notte di domenica 22 marzo, in un letto di terapia intensiva dell’ospedale di Tor Vergata, al rientro da un viaggio dalla Spagna. Era padre di un bimbo di 6 anni. Secondo le ultime informazioni, ha manifestato i sintomi circa una settimana fa e successivamente le sue condizioni si sono aggravate.