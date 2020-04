Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è intervenuto in conferenza stampa, annunciando l’ultima misura concordata con il Consiglio Europeo: il Recovery Fund. Verrà presentato il prossimo 6 maggio «La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un ‘Recovery Fund’ che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico», rimarca il presidente del Consiglio.