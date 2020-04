L’accusa arriva direttamente dal noto quotidiano New York Times, secondo cui agenti dell’intellicence cinese avrebbero alimentato da marzo una campagna di disinformazione sui social network, mirata a diffondere il panico per l’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti e in Europa. Quest’ultima è stata investita da messaggi che enfatizzavano da un lato le divisioni dei paesi membri di fronte all’emergenza l’importanza degli aiuti arrivati dalla Cina. L’intelligence Usa sta indagando sul coinvolgimento di diplomatici o dipendenti delle testate ufficiali cinesi.