Incredibile quanto accaduto nel pomeriggio sulla spiaggia di Pescara. Secondo quanto riportato da “Ilpescara.it”, un runner non si sarebbe fermato all’alt di un finanziere, nell’ambito dei controlli per le misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus, fuggendo lungo la battigia. Successivamente è stato bloccato dalla stessa Guardia Di Finanza e dai vigili urbani in motocicletta. Adesso potrebbe rimediare anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Per vedere il video dell’inseguimento, CLICCA QUI.