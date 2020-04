Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, ha partecipato in videoconferenza da Palazzo Orleans, all’insediamento della Cabina di regia tra Governo e Regioni per l’emergenza Coronavirus, a cui hanno partecipato anche il premier Conte e i ministri Boccia e Speranza. Secondo quanto riportato da “Repubblica-Palermo” Musumeci si è detto favorevole a confermare la linea del rigore e della fermezza, concordando la proroga con Palazzo Chigi, e proponendo la ripartenza dei cantieri stradali, oltre alla possibilità di inserire nel prossimo decreto una semplificazione delle procedure di gara per la distribuzione alle famiglie delle risorse stanziate dalla Regione Siciliana ai Comuni.