Continua ad incutere timore l’emergenza Coronavirus. In Australia, 6,6 milioni di persone dovranno affrontare il lockdown. Per Melbourne l’isolamento durerà 6 settimane e i cittadini potranno uscire dalle loro abitazioni solo per lavoro, per acquistare beni di prima necessità e per attività di caregiving. L’esercito vigilerà per non far uscire nessuno dalla città. In Sud Africa si è arrivati a 205.721 casi.