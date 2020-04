Due donne positive al Covid-19 e senza mascherine sono state sorprese in strada. L’accaduto si è verificato a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Un’ascolana di 72 anni e una riminese di 51 dovranno rispondere di inottemperanza all’obbligo di quarantena previsto per le persone positive al Covid-19. I militari dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti dopo numerose segnalazioni. Le due donne hanno affermato di stare bene, nonostante la tosse.