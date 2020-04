Massimo Cellino, presidente del Brescia, è risultato positivo al Covid-19. Ecco le sue dichiarazioni riportate da “Corriere.it”: «Ora sto meglio, anche se continuo ad avere dolori alle ossa e stanchezza. Aspetto lunedì per altri esami. Però ora basta, il calcio si deve fermare. Sono stato in ospedale a fare dei controlli ed è uscita la verità. Ma la cosa che mi fa più male è che il calcio continua come se nulla fosse: siamo di fronte a una tragedia collettiva».