Tra non molto comincerà a Palazzo Chigi un vertice straordinario con il mondo dello sport indetto dal presidente del consiglio Giuseppe Conte insieme con il ministro dello sport Vincenzo Spadafora.

Secondo quanto riporta “Gazzetta.it”, sono stati invitati fra gli altri i presidenti di Coni e Cip, Malagò e Pancalli, e il numero uno della Federnuoto Barelli. Ci saranno anche i presidenti di diversi consorzi di gestori di impianti sportivi, chiusi o comunque fortemente ridimensionati dopo l’ultimo Dpcm.





Malagò intanto attacca il Dpcm: «Ci ha lasciati molto male. La maggior parte degli sport sono coinvolti perché si svolgono in palestra e nelle piscine. È stato calato dall’alto anche perché i dati certificavano che i compiti a casa erano stati fatti bene come dicono tutti i verbali dei controlli. Chi ha investito in questi giorni sulla sicurezza rispettando le regole, ha visto il suo impegno vanificarsi. La cosa peggiore sta nella comunicazione: si erano create delle aspettative che sono state rimaste deluse». Malagò ha giudicato “devastante” il provvedimento per la generazione fra i 10 e i 14 anni. E ha criticato le modalità dell’incontro organizzato dal premier Conte e dal ministro Spadafora con il mondo dello sport sul tema delle chiusure.