Secondo quanto riporta “Palermo Today”, paura e fiamme all’Addaura. Dopo uno scontro un’auto è finita contro una colonnina del gas che si trovava al margine della carreggiata e ha preso fuoco. E’ successo nel pomeriggio di oggi sul lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Roosvelt. Ancora poco chiara la dinamica. Secondo le prime informazioni a essere coinvolti sono due mezzi. Due pure le persone che sarebbero rimaste ferite (ma ancora si sa poco sulle loro condizioni). Sul posto oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e i tecnici dell’Amg per interrompere l’erogazione del gas. Sul luogo dell’incidente anche la sezione Infortunistica della polizia municipale.

Un altro incidente invece è avvenuto sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Una Golf, con a bordo un uomo con la moglie e un bambino, si è ribaltata all’altezza di Terrasini. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Il piccolo in codice giallo al pronto soccorso pediatrico mentre il marito all’ospedale di Alcamo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per accertare le cause dell’incidente.