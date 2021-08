Ancora incendi in Sicilia.

Come si legge su “Gds.it” 66 interventi dei vigili del fuoco in corso nel pomeriggio, altri 33 ancora da svolgere. La Sicilia non smette di bruciare, soprattutto le province di Palermo, Trapani e Catania dove gli incendi anche oggi sono più numerosi. Roghi in buona parte dolosi e che in alcuni casi ostacolano anche il transito delle auto come nel caso della strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” dove il traffico è rallentato dal km 80,400 al km 84 a Gangi, sulle Madonie, per la presenza di un incendio ai margini della carreggiata. Sull’autostrada A29 diramazione “Alcamo-Trapani”, invece, il traffico è rallentato in direzione Alcamo, a causa di un incendio ai margini della sede autostradale.

E per far fronte ai tanti incendi che in questi giorni flagellano la Sicilia, il dipartimento nazionale della Protezione Civile ha attivato la colonna mobile AIB della Regione del Veneto in supporto della Regione Sicilia.